Gletsjers in de Zwitserse Alpen smelten almaar sneller, "dit is de opwarming van de aarde voor onze ogen" 

Wetenschappers zien het niet alleen met het blote oog, ze doen ook metingen. Dat gebeurt op verschillende manieren, van bijna artisanale methodes tot en met hoogtechnologische. Zo boren doctoraatsstudenten met een stoomboor een gat in het ijs. Daar steken ze een stok in die aangeeft tot waar het ijs komt. Het jaar nadien kunnen ze aan die stok zien hoeveel ijs er gesmolten is. Dat smeltproces gebeurt de laatste jaren steeds sneller.

Een andere methode is het vliegen met drones over het ijs. De drone maakt foto's en zo kan het gletsjersoppervlak in 3D gereconstrueerd worden. Door dat elk jaar te doen, kan gemeten worden hoeveel meter de gletsjer smelt. En het gaat dus steeds sneller. "Vorig jaar, of twee jaar geleden, was de afname zelfs bijna 15 meter. In amper 1 zomer. Dat is dus heel veel."