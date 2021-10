Dubbel zoveel meisjes met eetstoornissen in ziekenhuizen: "Soms krijgen we kinderen van 10 jaar over de vloer"

De wachtlijsten zijn lang. Toch probeert het kinderziekenhuis alles in het werk te stellen om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. "Dat is frustrerend want vaak kunnen we alleen het lichamelijke aspect behandelen. Voor het mentale is er op dat moment geen of weinig tijd", aldus Bael.

Het kinderziekenhuis vraagt aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om meer mensen en meer middelen te voorzien zodat ze betere zorg kunnen bieden aan al die jonge patiëntjes.