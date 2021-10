Infrabel plaatst camera's in Lede, Erpe-Mere en Wichelen om te onderzoeken welke overwegen op termijn kunnen verdwijnen

Infrabel is in Lede, Erpe-Mere en Wichelen met een mobiliteitsstudie begonnen. Bedoeling is om de verkeersstromen in kaart te brengen en te kijken waar eventueel spooroverwegen kunnen verdwijnen en wat eventuele alternatieven kunnen zijn. Schepen Robert De Mulder (CD&V) van Lede legt uit: "De camera's tellen voetgangers, fietsers en auto's op 3 plaatsen in Lede. De camera's blijven er staan tot 8 oktober. Dan worden ze verplaatst binnen Lede of gaan ze naar Erpe-Mere of Wichelen. Bij die gemeenten loopt de mobiliteitsstudie ook."