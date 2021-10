Irakezen naar de stembus, twee jaar na ongezien massaal volksprotest

De volkswoede uitte zich tegen de politieke elite, die corrupt is en vooral de eigen achterban of clan bedient. De demonstranten eisten ingrijpende sociale en politieke hervormingen. Sinds de val van dictator Saddam Hoessein -gevolgd door de Amerikaanse invasie die leidde tot de Irakoorlog en vervolgens door de opkomst van IS- deden opeenvolgende regeringen volgens de demonstranten weinig of niets voor de gewone man of vrouw in Irak.