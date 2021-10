Komt er een supergemeente in de Vlaamse Ardennen? "We laten eerst een haalbaarheidsstudie uitvoeren"

Over het burgemeesterschap is Verzele duidelijk: "Natuurlijk wil dat zeggen dat je je burgemeestersjerp misschien opoffert. Maar we zijn toch vooral aangesteld om kwaliteit aan onze inwoners te bieden." Verzele voegt er nog een voordeel aan toe: "Wij hebben al eens een polis van 500 euro per inwoner gekregen bij de vorige fusie. De burgers hebben daar ook voordeel van, hoewel ze dat misschien niet beseffen. We kunnen veel meer projecten doen en de belastingen verlagen." Of de supergemeente of fusie er komt, is nog koffidik kijken. Over 14 dagen zitten alle gemeenteraadsleden alvast samen rond het prille idee.