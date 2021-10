Koning Filip bezoekt logistiek bedrijf H.Essers in Genk

Door zelf opleidingen en taallessen te organiseren, probeert H.Essers ook laaggeschoolden, anderstaligen en langdurig werklozen in te schakelen. "Met gerichte acties willen we doelgroepen bereiken die problemen hebben om op de arbeidsmarkt te geraken", legt CEO Gert Bervoets uit. "We helpen hen groeien in een job die bij hen past." In een eigen opleidingscentrum kunnen medewerkers onder meer taallessen volgen of een opleiding tot heftruckchauffeur. Het moto luidt: "a red solution for everyone".