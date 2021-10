Vlaamse lessen islam werken met handboeken en leerplannen uit Turkije: "Niet aangepast aan Belgische context" 

Gisteren bleek in “Pano” dat de handboeken die in de lessen islam gebruikt worden, uitgegeven zijn door Diyanet in Ankara. Diyanet is het Turkse ministerie voor Religieuze Zaken, maar heeft ook een zetel in België. “Het staat zwart op wit in de boeken: Diyanet is de uitgever van deze handboeken. Dat betekent dat het Vlaamse islamonderwijs dus werkt met Turkse leerboeken."

Op zich zou het geen probleem mogen zijn om inspiratie te halen uit het buitenland wanneer handboeken worden opgesteld. Maar volgens Franken is de inhoud van deze handboeken niet aangepast aan de Belgische context. Een paar citaten uit de handboeken moeten dat illustreren.

Zo wordt er in de lessen islam bijvoorbeeld op een niet-kritische manier aangeleerd dat God de wereld heeft geschapen. Daarbij wordt in de handboeken niet ingegaan op het debat tussen wetenschap en geloof daarover: