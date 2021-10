Lager loon Vlaams Parlementsleden in 2019 goedgekeurd, maar nooit uitgevoerd: PVDA dient voorstel opnieuw in 

Voor de andere partijen is hij niet mild. "Ik ga ervan uit dat wanneer wij met het parlement een resolutie unaniem stemmen om het Uitgebreid Bureau op te dragen om dat uit te voeren, dat dat uitgevoerd wordt. We hebben het er vorige week heel kort over gehad in het parlement en er was vooral stilte. Daar concludeer ik uit dat het een bewuste beslissing is geweest om het niet te doen", aldus D'Haese.