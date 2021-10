WHO beveelt voor het eerst malariavaccin aan voor kinderen in Afrika, vaccin ontwikkeld in ons land

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst haar goedkeuring gegeven voor de uitrol van een malariavaccin voor kinderen in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Het gaat om het eerste en voorlopig enige vaccin dat effectief beschermt tegen malaria. Het vaccin is ontwikkeld in ons land, bij farmaproducent GSK in Waver.