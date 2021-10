Facebook-baas Mark Zuckerberg over beschuldigingen klokkenluider: "Dit slaat nergens op"

De Wall Street Journal had documenten in handen gekregen van een klokkenluider bij Facebook. Die trad enkele dagen geleden uit de anonimiteit in een interview met "60 Minutes" op de Amerikaanse zender CBS. Frances Haugen (37) is een voormalige productmanager op de afdeling desinformatie bij Facebook. Ze verliet het bedrijf in mei van dit jaar, maar in het geheim kopieerde ze eerst tienduizenden pagina's van interne studies en documenten.

Gisteren kwam Haugen aan het woord in de Amerikaanse Senaat. Daar zijn momenteel hoorzittingen aan de gang over de invloed en de rol van socialemediabedrijven. Haugen herhaalde er wat ze eerder al verteld had. Haar beschuldigingen zijn vernietigend. "De leiding weet hoe Facebook en Instagram veiliger moeten worden, maar verandert het noodzakelijke niet omdat ze astronomische winsten verkiezen boven mensen", stelt Haugen.