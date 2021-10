Mechels Broek en Hobokense Polder worden natter om overstromingen te voorkomen

Bij het Mechels Broek wil Natuurpunt de connectie met de rivier de Dijle herstellen, die naast het gebied stroomt. "Vroeger was het Mechels Broek een overstromingsgebied van de Dijle, maar door de dijken is er geen verbinding meer", zegt Wantens. "Daardoor komen de poelen in het Broek in de zomer soms volledig droog te staan en sterven er amfibieën. We willen dus bekijken of we stuwen kunnen plaatsen om opnieuw een verbinding te maken."

Natuurpunt wil de komende twee jaar werk van te maken van het project. Naast de Hobokense Polder en het Mechels Broek zijn er ook plannen voor Meirdam (Dendermonde), De Houzekouter (Aalst) en Uitkerkse polder (Blankeberge-Brugge).