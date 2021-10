Militair zwembad Zeebrugge laat (voorlopig) 3 keer publiek toe

Het vernieuwde zwembad van de Belgische Marine in Zeebrugge zal dit jaar nog 3 keer opengaan voor de zwemmers in de buurt. In Zeebrugge is er een grote vraag naar een zwembad dichtbij. Nu moeten de buurtbewoners om te zwemmen naar Knokke-Heist, Blankenberge of Brugge.