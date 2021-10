Minister Somers en burgemeester Heusden-Zolder bekijken wat moet gebeuren met de Sultan Ahmet Moskee

Burgemeester Borremans reageert verbaasd over de berichten rond de Sultan Ahmet Moskee en een van haar leidende figuren, Mehmet Üstün die ook voorzitter is van de Moslimsexecutieve van België. "Ik heb samen met de waarnemende zonechef wel een passage van 15 regels gezien van de Staatsveiligheid waarin staat dat de Sultan Ahmet Moskee gelinkt is aan de Milli Görus beweging die als extremistisch worden beschouwd. Voor de rest denk ik niet dat het mijn taak is om daar openbaarheid aan te geven. Ik wil ook nagaan of we zelf als lokale politie daarin iets moeten ondernemen, maar dat zal de komende dagen wel duidelijk worden als er meer gegevens bekend zijn."