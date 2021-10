Natuurpunt gaat bufferzones aanleggen in Aalst en Dendermonde als wapen tegen overstromingen, hitte en droogte

In Oost-Vlaanderen start Natuurpunt projecten aan de Meirdam in Dendermonde en aan de Houzekouter in Aalst, waterrijke gebieden of zogenaamde wetlands. "Door extra water te bufferen in wetlands willen we overstromingen, zoals die van voorbije zomer milderen of tegengaan”, legt Lander Wantens van Natuurpunt uit. “We willen steden ook klimaatrobuust maken, door het milderen van het hitte-eiland- effect. De omliggende natuurgebieden zijn vaak een pak koeler, 6 à 8 graden celsius, tijdens hete zomerdagen. Door extra water te laten infiltreren in de bodem willen we het sponseffect versterken en de omgeving weerbaarder maken tegen droogte en hitte.”