Nederlander (25) aangehouden voor schietpartij in Deurne

Twee weken geleden werd de verdachte in zijn woning in Alphen aan de Rijn opgepakt door de Nederlandse politie. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is door het parket bevestigd. Het parket had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Op 7 augustus werd een woning beschoten aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne. De politie zette een aantal controleposten en een blokkade op, maar de vluchtende verdachte reed met zijn auto in op de agenten. Die besloten daarop te schieten op de wagen. Het kwam daarna tot een achtervolging, waarbij snelheden tot 200 km/u gehaald werden. In Rotterdam liet de verdachte zijn auto achter en kon hij te voet ontkomen.