Nieuwe veerboot op zeekanaal Gent-Terneuzen, genaamd "Cyriel Buysse"

Met Cyriel Buysse zijn er, naast Langerbrugge en Terdonk, nu drie veerboten op het kanaal Gent-Terneuzen. De veerboot is bijna 33 meter lang, iets meer dan 9 meter breed en vaart met een snelheid van 14 kilometer per uur. De boot vaart op zwavelarme brandstof. "Maar het is nog geen elektrisch vaartuig", zegt Nathalie Balcaen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening.

De nieuwe veerboot zal zowel voetgangers en fietsers meenemen, als vrachtverkeer en personenwagens. "Personenvervoer over het water is een belangrijke schakel in het mobiliteitsverhaal", vertelt Balcaen. "Als je van de ene oever van het kanaal naar de andere moet, dan hoef je niet volledig om te rijden. Daarmee win je veel tijd. En het is beter voor het woon-werkverkeer in de haven van North Sea Port."

Langerbrugge en Terdonk zetten vorig jaar iets meer dan 1 miljoen passagiers over.