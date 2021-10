Olivier Deschacht na eerste training als assistent-coach nationale beloften: "Ik had goesting om mee te doen, maar moet afstand bewaren"

Olivier Deschacht was ruim 20 jaar profvoetballer. Het grootste deel van z'n carrière speelde hij bij Anderlecht. Daarnaast ook bij Lokeren en z'n carrière afsluiten deed hij bij Zulte-Waregem. In juni stopte hij defintief als profvoetballer. Van een zwart gat was echter geen sprake, want intussen heeft hij al een nieuwe uitdaging: assistent-coach van de nationale beloften, de Rode Duivels onder 21. Bij Radio 2 Oost-Vlaanderen had hij het ondermeer over het gevoel bij z'n eerste training gisteren, over de telefoon van Roberto Martinez die hem als assistent-coach wou, over z'n nieuwe leven mèt vrije weekends en over z'n gedrevenheid en ambitie met de Belgische U21.

Beluister het eerste gesprek met Olivier Deschacht als assistent-coach hieronder: