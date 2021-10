Al 200 klachten over energiebedrijven die zomaar voorschotten verhogen bij vast contract: "Vaak te weinig gemotiveerd"

Wat kunnen klanten doen? Volgens Houtman proberen ze best eerst zelf in gesprek te gaan met hun leverancier. Als dat niet werkt, kan de Ombudsdienst proberen te helpen. "We proberen dan een oplossing te vinden." Maar als zelfs dat niet lukt, houdt het ook voor de Ombudsdienst op. "We kunnen dan wel een aanbeveling formuleren, maar die is niet bindend. Leveranciers zijn niet verplicht om er zich aan te houden."