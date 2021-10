Edele delen van David-replica worden afgeschermd voor het grote publiek 

De bezoekers van de Expo 2020 in Dubai die hopen de 3D-replica van Michelangelo's David in al zijn glorie te aanschouwen in het Italiaanse paviljoen, zullen misschien teleurgesteld zijn: alleen het hoofd van het standbeeld is zichtbaar voor het publiek.

Het hoofd en de nek van de 6 meter hoge replica van het renaissancebeeld worden tentoongesteld in een achthoekige structuur op de eerste verdieping, terwijl de geslachtsdelen en benen zichtbaar zijn op een lager niveau. Enkel geselecteerde bezoekers hebben toegang tot het verdiep waar het onderlichaam vervolgens zichtbaar is.

Het duplicaat van het beeldhouwwerk werd gemaakt met één van de grootste 3D-printers ter wereld. Hiervoor moest het originele 16e-eeuwse marmeren beeld in Firenze 40 uur digitaal worden gescand. Vervolgens werd het met de hand afgewerkt. Het resultaat was een vrijwel perfect driedimensionaal digitaal model met de ongelooflijke resolutie van 146.000 punten of dots per inch (dpi).

Een perfecte replica van het wereldberoemde beeldhouwwerk, maar toch zijn Italianen er niet tevreden mee. Zij hoopten namelijk David in zijn volle glorie te kunnen aanschouwen. Sommige Italiaanse media bestempelen het voorval als zelfcensuur omwille van religieuze en sociale gevoeligheden.