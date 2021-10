Ouders ingestorte school in Antwerpen lanceren enquête: "We vrezen een leegloop"

"Wij vrezen een leegloop, maar we kunnen dat niet staven want het is niet bevraagd geweest. Daarom nemen wij nu op dat vlak het heft in eigen handen", zegt Dimitri De Wolf, één van de initiatiefnemers. "Ze hadden de ouders beter op voorhand gevraagd wat ze vonden van de locatie en op basis daarvan een beslissing genomen. Nu bestaat de kans dat K'do! verhuist naar het Wilrijkse Plein met maar 60 procent van de leerlingen, dat weten we nu niet. Ik ben vooral bang dat de kinderen hun vriendjes gaan verliezen, dat het een ontwrichte klas gaat worden."

"We willen niet zomaar onze eigen wil doordrukken", zegt De Wolf. "Als blijkt dat het Wilrijkse Plein effectief de enige optie is, dan is het aan ons om te beslissen of we die extra moeite willen doen om elke dag ons kind naar daar te voeren. Maar nu hebben we geen achtergrondinformatie, we weten te weinig waarom deze beslissing is genomen."