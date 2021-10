Politie Grimbergen test bodycams: “Voor de veiligheid van de agenten en de burger”

Volgens de korpschef zijn er verschillende redenen om zo’n bodycam te gebruiken. “Het geweld tegenover politiemensen is in stijgende lijn. En we denken dat het gebruik van bodycams dat gaat temperen.” Ook het veiligheidsgevoel van de politiemensen speelt mee. “We denken dat het veiligheidsgevoel door het gebruik van bodycams gaat toenemen. Maar het is ook naar de burger toe. We krijgen geregeld klachten van burgers die zich benadeeld of niet eerlijk behandeld voelen. Vaak is zo’n zaak woord tegen woord. We hopen dat met bodycams te kunnen relativeren.”