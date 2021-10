Premier De Croo op Europese top: "Europe first is af en toe nodig"

Voorzitter van de Raad van de Eu Slovenië nodigde de 27 staats-en regeringsleiders uit voor een informele top in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Gisterenavond stond de positie van de EU in de wereld op de agenda tijdens een diner. Een onderwerp waar veel over te vertellen viel, want de EU heeft de voorbije maanden een aantal keren pijnlijk voor schut gestaan.

Denk maar aan de chaotische terugtrekking uit Afghanistan na de machtsovername door de taliban. De Amerikaanse president Biden opereerde volledig op eigen houtje en liet Europa links liggen. Nog recenter is de heisa rond het Aukus-verdrag, waarin Australië, de VS en het Verenigd Koninkrijk een verdrag sloten rond militaire samenwerking in de Stille Oceaan, zonder de EU erbij te betrekken.