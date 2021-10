Reuzenpop Amal trekt heel de wereld rond en houdt ook halt in Brussel

Het publiek in Brussel is alvast erg enthousiast over de betoverende parade die door de straten passeert. Want Amal hoeft niet alleen te stappen. Ze wordt bijgestaan door dansers en een kinderkoor. Deze oma is speciaal met haar kleindochter naar Brussel getrokken (foto onderaan). "We zijn allebei erg geïnteresseerd in het verhaal van Amal. En we vinden het een prachtig gebaar om zo niet te vergeten dat er veel jongeren op de vlucht zijn." Ook een andere moeder vond het erg belangrijk om hier met haar dochtertje te zijn. "Het is voor mij een manier om aan haar uit te leggen dat jammer genoeg niet elk kind de vrijheid en het geluk heeft om in een warm nest en een veilige omgeving op te groeien."