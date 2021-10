Aftrap Bloedserieus op campus Diepenbeek een succes, maar nog veel bloeddonoren gezocht voor donderdag 

“De noodzakelijke bloedvoorraad om mensenlevens te redden staat inderdaad alarmerend laag”, bevestigt Jan Poté van het Rode Kruis. “Daarom roepen we de hulp in van studenten om de bloedvoorraad terug op peil te krijgen. Het Rode Kruis-Vlaanderen slaat twee keer per jaar de handen in elkaar voor de organisatie van Bloedserieus, een bloedinzameling door én voor studenten op hun campus. In het voorjaar konden we rekenen op 5.000 studenten in onze studentensteden. Voor deze Bloedserieus campagne willen we evenveel studenten overtuigen."

"De aftrap vond vandaag plaats in Diepenbeek en was een succes: 163 studenten en medewerkers van de UHasselt toonden zich bloedserieus", gaat Poté verder. "Op donderdag hebben we echter nog heel wat lege plekken. Bij deze dus nogmaals een oproep: iedereen mag morgen de campus binnenspringen om bloed te komen geven. Niet alleen studenten en medewerkers van de universiteit, ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn welkom.”