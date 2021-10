Rusland zegt dat het geen rol speelt in de hoge Europese gasprijzen en wil meer leveren

Europese afnemers van Gazprom bevestigen aan Reuters dat Rusland zijn contractuele verplichtingen nakomt. Het blijft echter de vraag inhoeverre Gazprom nog meer kan leveren, aangezien de leveringen al historisch hoog zijn en de winter op komst is in Rusland. Het is ook niet duidelijk of de Europese bedrijven die langetermijncontracten hebben met Gazprom om meer gas gevraagd hebben.