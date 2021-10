Schade bij verzakking door droogte voortaan beter verzekerd

Volgens de verzekeringswet van 2005 mogen verzekeraars zelf oordelen of een grondverzakking geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een menselijk of natuurlijk fenomeen. En daar wringt het schoentje, volgens Depraetere. "In 2005 was het heel duidelijk de bedoeling om natuurrampen in de meest brede zin van het woord te gaan opnemen in de verzekeringswet, dus die droogte valt daar ook onder. De wet gaf de verzekeringsmaatschappijen de opdracht om mensen te beschermen tegen enorme kosten die daaruit voortvloeien. Alleen is er toen voor gekozen om de interpretatie over te laten aan de verzekeringssector. 16 jaar later moeten we helaas vaststellen dat dat niet heeft gewerkt en dat er tegen de geest van de wet in, geprobeerd is om niet te gaan uitbetalen, met alle gevolgen van dien. Daarom is een verduidelijking van de wet nodig."