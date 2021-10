Vernieuwde stadsapp voor inwoners van Sint-Truiden

De nieuwe app heeft verschillende nieuwe mogelijkheden. "Je kan vanaf vandaag 30 documenten aanvragen via de app, die dan rechtstreeks beschikbaar zijn en je gewoon zelf kan printen. Ook afspraken maken voor andere diensten kan gemakkelijk via de app en ook de huisvuilkalender, winkelplaatsen en parkeerplaatsen vind je er terug", vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Sint-Truiden was een van de eerste steden met een app, en het is alweer tijd voor vernieuwing, volgens Heeren. "De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven. Het is een belangrijke informatiebron die wij gewoon in onze broekzak hebben zitten en die willen we optimaal benutten." De app werd oorspronkelijk al door 12.000 inwoners gedowload, en met de nieuwe versie wilt Sint-Truiden dat bereik verdubbelen.

(Lees verder onder de foto)