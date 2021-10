Klachten over ondertitels Netflixsucces "Squid game": "Door slecht vertaald Koreaans missen anderstalige kijkers iets"

Ook Koreaanse kijkers van "Squid game" die in België wonen, hebben die onvolledige ondertiteling al opgemerkt. Jin-Ha Bong woont intussen 9 maanden in ons land, en geeft extra uitleg bij de ondertitels, wanneer ze samen met haar man naar "Squid game" of een ander Koreaans programma kijkt.

"Ik vertaal soms live wat er wordt gezegd, omdat het anders voor hem moeilijk te begrijpen is. Of hij is in de war, omdat hij op basis van de ondertitels niet helemaal aanvoelt waarover het precies gaat", vertelt ze in "De wereld vandaag".

Vooral bij de omschrijving van emoties zit de vertaling er vaak niet helemaal op. "Wanneer een Koreaan "verdrietig" is, voelt die zich niet per se zoals het Engelstalige woord "sad" impliceert", zegt Jin-Ha Bong daarover. "Veel details en nuances in scènes die nochtans erg beladen zijn, gaan op die manier verloren. Door een gebrekkige vertaling wordt het verhaal niet ten volle begrepen."

Op die manier zouden kijkers niet altijd een correct beeld krijgen van een bepaalde scène of personage. Nochtans winnen Koreaanse series en films steeds meer aan populariteit wereldwijd, en bereiken die producties dus dus ook een groot anderstalig publiek. "Maar ik geef toe: een correcte vertaling van het Koreaans is een hele opgave", aldus nog Jin-Ha Bong.