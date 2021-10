Dreigt er een historische staking los te barsten in Hollywood? "Werkdagen van 16 à 17 uur geen uitzondering" 

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dreigen de crew members van film- en televisieproducties in Hollywood het werk stil te leggen. De arbeiders eisen betere werkomstandigheden en een eerlijker loon. Bert Hamelinck, een Belgische film- en televisieproducent in Los Angeles, is niet verbaasd. “Werkdagen van 16 à 17 uur zijn hier geen uitzondering", vertelt hij in "De Wereld Vandaag".