Grondwitloofseizoen start elk jaar met minder boeren: "Er zou jong bloed moeten bijkomen"

Begin jaren 90 was het crisis in de witloofsector door de massaproductie van de hydrocultuur. Het grondwitloof werd daardoor voor vele bedrijven niet rendabel. Maar ook vandaag is het geen evidente job: "Elk jaar zijn er minder witloofboeren", zucht Salens. "Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant in Herent organiseert dan wel cursussen grondwitloof telen voor wie wil starten. Er is wel interesse voor, maar de verhouding van het aantal geïnteresseerden en starters ligt aan de lage kant. Er zou meer jong bloed moeten bijkomen, maar dat is moeilijk te vinden."