Steekpartij in Oostende: man van 33 neergestoken

De man van 33 werd neergestoken in de Dokter Verhaeghestraat in Oostende. Een bloedspoor op de weg toont de ernst van wat er dinsdag rond half vijf 's middags gebeurde. De hulpdiensten brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis, volgens de politie is hij 's avonds nog geopereerd. Zijn toestand is intussen stabiel.

Volgens getuigen ontstond er dinsdagmiddag een ruzie tussen drie personen. Eén van hen, de man van 33, werd uiteindelijk ter hoogte van de basisschool Hendrik Conscience neergestoken. De politie kon even later twee personen oppakken. De twee verdachten worden vandaag verhoord. Het gaat wellicht om een afrekening in het drugsmilieu.

Afgelopen weekend werd ook al in Oostende een Fransman doodgestoken met een mes. Dat gebeurde in de Hazegraswijk.