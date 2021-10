Limburgse onderwijshoofden tappen pintjes voor studenten met knaldrang op Student Take-Off Hasselt

“Eindelijk mogen we weer!”, brult een studente van de UCLL. “Het wordt een felle avond met veel alcohol. Hoe we het academiejaar vorig jaar op gang trapten weet ik echt niet meer. Waarschijnlijk zat ik moederziel aleen opgesloten in mijn kot. Het is verschil met vandaag is hemelsbreed. Miezerweer of niet, de festivalsfeer hier op het Dusartplein is heerlijk! De festiviteiten duren hier tot 23 uur, daarna zetten we het feestje voort in Versuz of in het stadscentrum, aan de overkant.”