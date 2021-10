Taxichauffeur toch schuldig aan dood van klant: 10.000 euro schadevergoeding voor moeder

In eerste aanleg werd de taxichauffeur nog vrijgesproken, maar het Hof van Beroep oordeelde nu dat hij toch schuldig is aan de dood van een klant uit Schilde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en advocaat Walter Damen, die de moeder het slachtoffer vertegenwoordigde, heeft ons dat bevestigd.

Een 25-jarige man uit Schilde was vijf jaar geleden een avondje uitgeweest in Antwerpen. Hij was heel dronken, toen hij door de taxichauffeur achtergelaten werd vlakbij het Dokske in Merksem. Daar is het slachtoffer in het water terecht gekomen en verdronken. In eerste aanleg werd de taxichauffeur vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging daartegen niet in beroep, de moeder trok wel naar het Hof van Beroep.

"Omdat het Openbaar Ministerie niet in beroep ging, kon er geen straf meer opgelegd worden", zegt advocaat Walter Damen. "Maar het feit dat er toch iemand schuldig is verklaard voor de dood van haar zoon, was voor de moeder al voldoende." Het Hof van Beroep besliste ook dat de taxichauffeur een schadevergoeding van 10.000 euro moet betalen aan de moeder.