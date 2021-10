Correctionele rechtbank organiseert twee themazittingen rond dierenwelzijn in Brussel

Zowel particulieren als professionelen die omwille van hun beroep met dieren in contact komen, zullen zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. De rechtszaken zijn divers: "Het gaat om dieren die in te kleine ruimtes worden ondergebracht of dieren die ondervoed zijn of te weinig drinken krijgen", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "Maar het kan evenzeer gaan om dieren die achtergelaten worden of die dringend nood hebben aan geneeskundige verzorging."