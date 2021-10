Wereldster Tina Turner (81) verkoopt rechten op iconische nummers als "Private dancer" aan BMG

Begin jaren 80 brak Tina Turner door als soloartieste met wereldwijde hits als "Private Dancer", "We don't need another hero", "The Best" en "What's love got to with it". Ze bracht in haar lange carrière totaal tien soloalbums uit, twee live-albums, twee soundstracks en vijf compilaties, samen goed voor meer dan 100 miljoen verkochte platen.