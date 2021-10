Populair gamestreamingplatform Twitch is gehackt: "Verander zeker je wachtwoord"

"We bevestigen dat er een datalek is geweest", zo tweet Twitch. "Onze teams werken hier met spoed aan, om te bekijken wat er gaande is. We houden onze gemeenschap op de hoogte, zodra er meer informatie is", klinkt het.

Het platform Twitch is in handen van het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon. Via Twitch kan iedereen een livestream opzetten over een programma of onderwerp naar keuze. Het platform wordt veel gebruikt door gamers, die anderen op die manier laten meekijken naar hoe ze bepaalde spelletjes aanpakken. Via een bericht op 4chan kwam de geslaagde hacking aan het licht. Op dat chatplatform kan iedereen anoniem berichten achterlaten.