Primeur voor Benelux: alle thuiswedstrijden van ijshockeyclub Antwerp Phantoms vanaf nu live te volgen

Als ijshockeyclub Antwerp Phantoms nog eens een wedstrijd speelt, zal je die live kunnen volgen en herbekijken. Op de ijsbaan van Sportoase Groot Schijn in Deurne werd het camera- en geluidssysteem Sportway geïnstalleerd. "Het is een videosysteem dat vooral bekend is in de Scandinavische landen. In de Benelux zorgen de Antwerp Phantoms nu voor een primeur", vertelt secretaris Christian Pierre.