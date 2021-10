Volledige inboedel Antwerpse boekenbeurs verkocht: "Veel biedingen op laatste moment"

"In plaats van per stuk te verkopen, hebben we alles verzameld in drie grote loten. Dat hebben we gedaan om te voorkomen dat we met overschot zouden zitten", legt Teughels uit. "Al die goederen stonden ergens opgeslagen, en dat brengt natuurlijk ook lopende kosten met zich mee, zoals huur. Maar alles is weg, dus dat is goed gelukt."

De opbrengst van de veiling gaat naar de faillissementsrekening van Boek.be. Daarmee zullen ze hun schuldeisers in de mate van het mogelijke betalen.