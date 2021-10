Vijf Limburgse gemeenten krijgen ondersteuning van universiteiten om taalachterstand weg te werken 

Taalachterstand bij kinderen is een problematiek waar heel wat gemeenten in Limburg mee te maken hebben. Zij zijn dan ook vaak met eigen initiatieven gestart om die taalachterstand weg te werken. Dat kunnen acties in scholen zijn, of huiswerkbegeleiding. Maar ook via buurtwerking, kinderopvang of hobby's kunnen taalinitiatieven worden genomen.

Ook het provinciebestuur in Limburg zet in op de taalvaardigheid van kinderen via het project LimboTaal. Dat richt zich vooral op kinderen in het lager onderwijs en de provincie werkt daarvoor samen met de gemeenten.