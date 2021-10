Google Maps wil je meer duurzaam de weg op sturen: met welke route bespaar je het meeste CO2?

De virtuele assistent Google Assistent heeft voortaan een Vlaamse stem. Dat heeft Google België bekendgemaakt. Gebruikers in Vlaanderen kregen tot nu een stem met een Nederlandse tongval te horen. Google Assistent schakelt nu over op een mannelijke of vrouwelijke Vlaamse stem. "Zo wil Google nog relevanter zijn voor lokale gebruikers. We hebben hard gewerkt om onze Google Assistent Vlaams te leren spreken en het resultaat mag er zijn. Van goesting tot appelsiensap over frieten, alle typisch Vlaamse woorden worden vandaag op zijn Vlaams uitgesproken door de Google Assistent", zegt Google België.

Je kan als gebruiker ook kiezen voor de typerende stem en humor van komiek en tv-maker Philippe Geubels. Door "Hey Google, praat met Philippe Geubels" uit te spreken, kan je een gesprek opstarten. Zo zal hij zowel 's morgens, 's middags en 's avonds helpen met taken als tanden poetsen, een wandeling maken of samen schaapjes tellen om in slaap te vallen, luidt het.