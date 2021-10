VRT NWS lanceert EDUbox over duurzaamheid voor jongeren

Dit educatief pakket is specifiek gemaakt op maat van jongeren. Het kan op twee manieren gebruikt worden. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van een fysieke doos met fiches of een digitale variant op een interactieve website. Deze zijn gekoppeld aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal.

Of ze kunnen de EDUbox individueel doorlopen dankzij de interactieve videoles, wat in tijden van afstandsonderwijs handig kan zijn voor leerkrachten.

Beide lesvormen zijn op identieke wijze opgebouwd. Ze starten met een introductie, gevolgd door een stukje theorie en verschillende opdrachten. Aan het einde gaan de leerlingen aan de slag met de simulator. Stap voor stap krijgen ze zo meer grip op de verschillende stappen in de levenscyclus van elk product en komen ze te weten wat het belang van innovatie is.

VRT NWS maakte voor deze EDUbox educatieve video’s met verschillende experten. Onder meer An Vercalsteren (van het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling) en Steven Latré (van onderzoekscentrum imec) leggen uit hoe bedrijven duurzamer kunnen worden en wat de rol van innovatie daarin is. En snowboarder Seppe Smits legt uit waarom het voor hem belangrijk is om duurzaam te leven en hoe hij dat precies doet.

Meer weten? Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van de EDUbox en hoe je hem kan gebruiken.