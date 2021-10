Van ex-militair die op duif schoot tot het dumpen van puppy's: hierover gaat de "dierenzitting" van Brusselse rechtbank

Heel wat mensen moesten zich vandaag ook verantwoorden voor de verwaarlozing van hun schapen. Zo werden de dertien schapen van een man uit Roosdaal uit 2020 in beslag genomen nadat een van de dieren dood was aangetroffen in de weide. “Bij een controle bleek dat huisvesting van de schapen absoluut onvoldoende was”, aldus de openbaar aanklager. “De weide was kaal en er was geen beschutting of omheining. De schapen waren mager en het voedsel was beschimmeld en niet beschut tegen de regen. Er zaten metaalresten in de wol van al het afval op de weide en bij een van de schapen werd er een ingegroeide draad ontdekt. Uit het verslag bleek ook dat de schapen mankten en dat hun uiers waren ontstoken."