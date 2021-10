Marie-Jeanne en Raymond zien energiefactuur fors stijgen: "Waar gaat dat eindigen? Dit kunnen mensen niet betalen"

13 tot 14 procent, dat is een zeer hoog cijfer. Gemiddeld in Vlaanderen is het gezinsbudget voor energie per jaar 4,3 procent of 1.550 euro per jaar. Het energiebudget van Raymond ligt daar dus ver boven. Dat is volgens Berenice Storms van het Centrum voor Budgetadvies en -Onderzoek (CEBUD) aan de Thomas More-hogeschool problematisch. "Je ziet heel vaak dat mensen met een laag inkomen als overlevingsstrategie op zoek gaan naar een betaalbare woning. Maar die woningen zijn vaak niet kwaliteitsvol en dat betekent dat er heel hoge energiekosten zijn", zegt Storms.