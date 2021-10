Natuurpunt komt met oplossing voor droogte, hitte en overstromingen: nieuw project in 5 Vlaamse steden 

"We plannen verschillende maatregelen te nemen in de verschillende projectgebieden", zegt Wantens. "Zo willen we in Dendermonde samen met de lokale afdeling en de partners het gebied toegankelijk maken voor de omwonenden en de omgeving weerbaar maken voor wateroverlast door extra water in het gebied te bufferen. In Aalst plannen we om samen met een private eigenaar en de stad overstromingen te voorkomen door water te bufferen in de beekvallei."

In het Mechels Broek wil Natuurpunt het wetland opnieuw verbinden met de Dijle, want nu wordt dit uitsluitend gevoed door regenwater waardoor het gebied in de zomer droog komt te staan. In de Uitkerkse polder nemen ze maatregelen om het waterverbruik van Pepsico te compenseren en zo het wetland ten noordwesten van Blankeberge-Brugge te versterken.