Alden Biesen wordt ook een wijndomein

Laura en Fabio zijn niet aan hun proefstuk toe. "Wij hebben nu al een kleine wijngaard in Eigenbilzen, we zijn daar in 2017 mee begonnen maar het was altijd al onze ambitie om dat op termijn verder uit te bouwen." Montepertini, de eerste wijn van hun wijngaard in Eigenbilzen werd dit jaar voor het eerst gebotteld. De eerste wijn van de wijngaard in Alden Biesen zou voor 2026 zijn.