YouTube verwijdert officiële kanalen van veroordeelde r&b-zanger R. Kelly

Wie is R. Kelly?

R. Kelly (54, echte naam Robert Sylvester Kelly) is een Amerikaanse r&b-zanger, bij ons vooral bekend van de hits "I believe I can fly" (1997) en "If I could turn back the hands of time" (1998). Daarnaast was hij actief als songwriter en muziekproducent. De laatste jaren kwam hij meermaals negatief in het nieuws door zijn seksuele relaties met minderjarigen. Sinds 2019 zit hij in voorhechtenis in de gevangenis. In de documentaire "Surviving R. Kelly" uit 2019 getuigen meerdere slachtoffers.