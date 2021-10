80 jaar oud postkaartje brengt families vermoorde Joodse man en heldin samen: "Het laatste teken van leven" 

Onderzoekers van Kazerne Dossin in Mechelen, het voormalige legerkamp dat bezet werd door de Duitsers, vonden de zoon van Moïse terug. Met de hulp van de heemkundige kring van Linter, kwam ook de zoon van Jeanne Roosen in beeld. De zoon is intussen overleden, maar zijn vrouw Yvette Beelen zal morgen kennismaken met Jean Larchy, de zoon van Moïse.

Een bijzonder moment zal dat worden. Al was Yvette tot voor kort nog niet op de hoogte van de heldendaad van haar schoonmoeder. "Ze heeft daar nooit een woord over gerept. Was dat onbewust, of moest ze het verzwijgen, dat weet ik niet. Ik heb vaak zelfs gedacht dat ze misschien ooit iemand verborgen heeft gehouden, maar dat heeft ze ook nooit verteld."