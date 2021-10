Aarschot gaat verkoop sterke drank verbieden na 21 uur: "Maatregel tegen overlast"

"We gaan een verbod opleggen voor de verkoop van sterke dranken na 21 uur", zegt de burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten. "Wat wel nog kan verkocht worden is bier en wijn. Maar we zien dat er een probleem is met die sterke dranken. Die worden vaak binnengesmokkeld in horecazaken. Daar bestelt men dan een fruitsapje dat aangelengd wordt met sterke drank. Het gebeurt vaak dat jonge mensen zo dronken zijn dat ze niet meer weten wat ze doen. Dat is niet goed voor hun gezondheid."