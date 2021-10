Agent uit politiezone Rupel misbruikte politiedatabank om met vrouwen in contact te komen

De man zou in totaal vier vrouwen hebben opgezocht via het rijksregister en de Algemene Nationale Gegevensdatabank. Die kunnen worden gebruikt voor politiewerk, maar niet voor persoonlijke doeleinden. Met sommige vrouwen had de man een korte relatie, tot ze te weten kwamen dat hij getrouwd was en twee kinderen had.

"Mijn vertrouwen in de politie is weg", verklaarde één van de slachtoffers. "Dat zijn de mensen waarbij je terecht moet als je een probleem hebt maar bij zulke mensen wil je niet terechtkomen." Het parket vorderde een jaar celstraf, die mag met probatie-uitstel. "Hij maakte misbruik van de middelen die hem als agent ter beschikking waren gesteld, was op dat moment emotioneel en seksueel gefrustreerd maar startte intussen met psychologische begeleiding", aldus het parket.