Rechter schort omstreden abortuswet in Amerikaanse staat Texas tijdelijk op

De abortuswet mag voorlopig dus niet worden uitgevoerd, wat betekent dat vrouwen in de staat Texas ook na hun zesde zwangerschapsweek nog hun zwangerschap mogen laten afbreken. Tegenstanders van de abortuswet reageren opgelucht op het vonnis van rechter Pitman. Al is het nog maar de vraag of het in de praktijk iets zal veranderen. Artsen vrezen toch vervolgd te worden voor wat ze in deze tussenperiode doen, als de wet later toch definitief van kracht zou worden.

Volgens non-profitorganisaties zoals Planned Parenthood is de impact van de abortuswet in die korte periode dat ze van toepassing was, al duidelijk. Planned Parenthood zegt dat het aantal abortussen in zijn klinieken in Texas gedaald is met 80 procent. Veel klinieken worden er met sluiting bedreigd. Klinieken in omliggende staten krijgen dan weer veel meer vrouwen uit Texas over de vloer.